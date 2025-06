' Curva Ovest in festa' tre giorni al Parco Urbano con incontri musica cibo e tanta passione

La Curva Ovest si prepara a festeggiare tre giorni indimenticabili al parco urbano, un vero e proprio tributo alla passione biancoazzurra! Con musica, cibo e incontri, l'evento celebra non solo la recente salvezza contro il Milan Futuro, ma anche un trend sempre più forte nel calcio: il legame tra tifosi e squadra. Una comunità che si unisce, rendendo ogni partita un’esperienza collettiva. Non perdere questa festa, perché “Siamo noi la Spal” è solo l’inizio!

Uno dei cori che più ha contraddistinto nell’ultimo anno i tifosi biancoazzurri è 'Siamo noi la Spal', e in effetti la vittoria salvezza contro il Milan Futuro si deve in gran parte alla spinta del dodicesimo uomo in campo e di tutto il Paolo Mazza. Fieri di questa impresa e sempre in aperta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Curva Ovest in festa', tre giorni al Parco Urbano con incontri, musica, cibo e tanta passione

Leggi anche Spal, questo è un amore infinito: Curva Ovest già esaurita in meno di un giorno - La passione per la Spal si fa sentire forte e chiara: la Curva Ovest è già sold out in meno di un giorno! Con la sfida decisiva contro il Milan Futuro in programma sabato sera, i tifosi si preparano a vivere un'emozione unica.

