Cultura torna Il Libro Possibile in Puglia | tema 2025 Viva la Vida

La Puglia si prepara a vivere un'estate all'insegna della cultura con il ritorno de Il Libro Possibile, dal 9 al 12 luglio a Polignano a Mare e dal 22 al 26 luglio a Vieste. Dopo il trionfo di Londra, l'evento promette di oltrepassare i confini, offrendo incontri imperdibili con autori e pensatori. Per chi ama la letteratura e il dialogo culturale, questo festival è un'opportunità da non perdere: viviamo insieme la vita attraverso le parole!

Roma, 3 giu. (askanews) – Il Libro Possibile 2025 torna in Puglia nelle sue storiche sedi di Polignano a Mare, dal 9 al 12 luglio e di Vieste, dal 22 al 26 luglio. Il cartellone estivo della XXIV edizione arriva dopo il successo della tappa di Londra, che a marzo di quest’anno ha segnato l’esordio internazionale del festival sul palcoscenico dell’editoria mondiale. La direttrice artistica Rosella Santoro, per gli appuntamenti dell’estate in Puglia, ha scelto il tema ‘Viva la Vida’, dal titolo del celebre brano dei Coldplay, ispirato all’ultimo dipinto di Frida Kahlo. Un titolo che è un inno alla vita e farà da filo rosso – e colonna sonora – agli incontri nelle piazze vista mare, all’ora del tramonto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

