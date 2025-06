Cultura al primo posto Il nuovo libro di Sanesi Come i grandi classici aiutano le imprese

La cultura torna a essere protagonista nel mondo degli affari grazie a Irene Sanesi! Nel suo nuovo libro, "Consideriamo la nostra semenza", esplora come i grandi classici letterari possano ispirare le imprese moderne. In un contesto economico in continua evoluzione, Sanesi offre una prospettiva fresca e stimolante. Non perdere l'opportunitĂ di scoprire come Dante, Leopardi e Manzoni possano guidare il management verso il successo. Un appuntamento da segnare in agenda!

Irene Sanesi non solo è un’economista della cultura e un’affermata commercialista, è una donna determinata e capace. E ama scrivere. Il suo ultimo libro si intitola Consideriamo la nostra semenza. Dante, Leopardi, Manzoni e il management: lo ha appena pubblicato la prestigiosa Il Mulino e sarĂ presentato in anteprima a Prato mercoledì 11 giugno alle 18.30 al San Niccolò. Quando si parla di management ci si dimentica che la radice della parola è latina, da manus, opera, lavoro. E’ questo che spiega il volume, in cui Sanesi rilegge in particolare la Divina Commedia, i Canti e I promessi sposi di Manzoni attraverso la lente manageriale e parla di strategia, leadership, comunicazione, utilizzando brani e personaggi di queste opere, fondamentali per crescere come persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cultura al primo posto. Il nuovo libro di Sanesi. Come i grandi classici aiutano le "imprese"

