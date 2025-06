Crunchyroll ha ceduto un anime che su Netflix ha fatto più visualizzazioni di Demon Slayer e Jujutsu Kaisen

Crunchyroll ha ceduto uno degli anime più amati del 2024, "Dungeon Food", che ha surclassato anche titoli come "Demon Slayer" e "Jujutsu Kaisen" su Netflix. Un colpo di scena nel mondo dello streaming, dove la concorrenza è serrata e i fan dell'animazione giapponese sono sempre più affamati di novità. Questo scambio mette in luce l'importanza di sapersi adattare alle tendenze, perché ogni opportunità persa è una finestra aperta per i

Crunchyroll è diventata una piattaforma di streaming di prim'ordine, con il più grande catalogo di anime in streaming al mondo. Eppure ha perso l'occasione con quest'anime trasmesso su Netflix. Netflix ha conquistato uno dei titoli anime più amati del 2024, Dungeon food, lasciando Crunchyroll a mani vuote. In un'intervista con la BBC, il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, ha commentato la competizione crescente nel settore, mentre la serie fantasy di Trigger continua a dominare le classifiche con il suo mix inedito di dungeon, comicità e cucina. Dungeon food: il gioiello fantasy che Netflix ha sottratto a Crunchyroll Nel grande banchetto dello streaming anime, Netflix è riuscita a mettere le mani su Dungeon food, una delle sorprese più gustose del 2024, lasciando Crunchyroll a digiunare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Crunchyroll ha ceduto un anime che su Netflix ha fatto più visualizzazioni di Demon Slayer e Jujutsu Kaisen

Crunchyroll attacca un noto sito pirata di anime con dei DMCA

drcommodore.it scrive: Crunchyroll ha mandato DMCA a un noto sito pirata di anime, il quale ha rimosso tutte le serie che trasmetteva in maniera illegale.