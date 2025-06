Cronisti in Classe è festa grande Studenti da tutta la provincia Oggi la cerimonia di premiazione

Oggi è una giornata indimenticabile per gli studenti della provincia: la cerimonia di premiazione di "Cronisti in Classe" celebra i giovani talenti del giornalismo. Un'opportunità unica per far sentire la propria voce su temi attuali che toccano da vicino la loro realtà quotidiana. In un’era dominata dai social media, il pensiero critico e l'abilità di raccontare storie diventano più preziosi che mai. Chi sarà il prossimo a brillare?

"Primo premio a.". Non è proprio un Oscar, anche se per loro forse conta di più. La corsa continua da qualche mese, e la sfida si gioca sui contenuti, sul ragionare intorno ai temi di attualità che incrociano la cronaca nazionale e quella di ogni giorno; temi che impattano nella vita dei ragazzi, fuori e dentro le famiglie. E che animano il confronto sulle pagine dei Cronisti in Classe, il campionato di Giornalismo lanciato dalla Nazione e arrivato all’edizione numero ventitré. Oggi è il giorno della proclamazione dei vincitori e insieme dell’esultanza per chi salirà sul podio. Ospitato come sempre nel bellissimo auditorium dell’ ospedale San Donato, messo a disposizione con la consueta generosità dal direttore generale della Asl Marco Torre, l’evento sarà al centro di una mattinata indimenticabile per centinaia di ragazzi delle scuole elementari e medie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronisti in Classe, è festa grande. Studenti da tutta la provincia. Oggi la cerimonia di premiazione

Leggi anche Cronisti in classe. Gli studenti reporter che stupiscono sempre - Nella straordinaria cornice della sala Eden, gli studenti reporter hanno conquistato il palco per celebrare la cerimonia finale del "Campionato di giornalismo", giunto alla sua 23ª edizione.

