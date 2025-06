Croceristi per un giorno a Firenze Scendi vedi paghi e scatti La città? Basta una mattina

Firenze, 3 giugno 2025 – Una mattina per assaporare la bellezza fuggente di un capolavoro. I croceristi si riversano nella città, catturati dalla sua arte e dalla sua storia. Ogni angolo è una foto da scattare, ogni piazza un’opera d’arte da vivere. Ma attenzione: il turismo mordi e fuggi rischia di ridurre Firenze a un catalogo di immagini anziché a un'esperienza profonda. Scopri come valorizzare questi momenti fugaci senza perder

Firenze, 3 giugno 2025 – “Welcome to Florence everybody, come here for the tour”. Come un esercito di formiche la comitiva di turisti mordi e fuggi si mette in fila indiana, pronta a marciare, seguendo il richiamo della loro guida. Nella mano destra impugna l’asta con la bandierina per farsi riconoscere nel bel mezzo del caos labirintico dentro il filotto di attrazioni che la città culla del Rinascimento ha da offrire. È il ponte del 2 giugno, “L’estate sta arrivando” canterebbero (al contrario) i Righeira. Tedeschi con magliette a mo’ di turbante in testa, asiatici con l’ombrellino riparante già spalancato, scandinavi ‘incremati’ dalla testa in giù per prevenire ustioni di primo grado, ispanici che litigano con le cuffiette dell’audioguida alla ricerca dell’idioma giusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it