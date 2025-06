Croazia il boom delle spiagge artificiali per mantenere le promesse turistiche

In Croazia, il turismo è un pilastro economico e ora le località stanno rispondendo a una richiesta crescente con un'invasione di spiagge artificiali. Con ottomila chilometri di costa, solo il 6% è sabbioso: ecco perché le destinazioni cercano di reinventarsi per attrarre visitatori. Queste nuove spiagge promettono un'esperienza paradisiaca, ma ci si chiede: il progresso sta compromettendo la bellezza naturale? Scopri di più su questo affascinante equilibrio tra natura e innov

Leggi anche "Dei 6mila chilometri di costa, solo il 6% è naturalmente sabbioso o ciottoloso": la preoccupazione degli esperti dopo il boom di spiagge artificiali in Croazia - La Croazia sta vivendo una corsa sfrenata verso il turismo, ma a quale costo? Con solo il 6% della sua costa naturalmente sabbiosa o ciottolosa, gli esperti avvertono dei rischi legati all'espansione di spiagge artificiali.

Croazia, il boom delle spiagge artificiali per mantenere la promessa da cartolina. “La costa morirà”

Come scrive repubblica.it: Il Paese ha 8mila chilometri di coste, ma solo il 6 per cento è costituito da lidi sabbiosi. Per sostenere il crescente sovraffollamento turistico molte ...

“Dei 6mila chilometri di costa, solo il 6% è naturalmente sabbioso o ciottoloso”: la preoccupazione degli esperti dopo il boom di spiagge artificiali in Croazia

Secondo ilfattoquotidiano.it: In Croazia, l’industria turistica continua ... da cartolina si celano lavori di modifica massiccia delle spiagge e interventi artificiali sempre più invasivi. “Il nostro problema è lo ...

