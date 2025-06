Critiche all’opposizione | Turismo una priorità per questa giunta

Il turismo, pilastro fondamentale per la ripresa economica, diventa oggetto di scontro politico a Follonica. Paola Venezia, capogruppo della lista civica, accusa il centrosinistra di danneggiare l’immagine della città con le sue critiche. In un periodo in cui le destinazioni turistiche cercano di rilanciarsi dopo la pandemia, ogni decisione pesa. La vera domanda è: quali strategie stanno emergendo per rendere Follonica un faro nel panorama turistico italiano?

"Le grandi campagne politiche del centrosinistra locale iniziano a dare i loro frutti. In senso negativo, ovviamente". E' quanto dice Paola Venezia, nuovo capogruppo consigliare della lista civica 'Matteo Buoncristiani sindaco', rispondendo alle critiche sollevate dal centrosinistra follonichese sul riassetto di giunta. Secondo i consiglieri del gruppo di maggioranza, le dichiarazioni dell'opposizione riguardo "l'incapacità dell'attuale amministrazione di garantire un'offerta turistica valida" avrebbero influenzato la recente richiesta del Pd di Castiglione della Pescaia che chiede che l'Ambito turistico Maremma Nord non sia più guidato da Follonica ma, appunto, da Castiglione.

