Criterium Pieve di Soligo risultati e classifica Pellizzari e Fortunato sul podio

Il Cycling Star Criterium di Pieve di Soligo ha brillato come un faro per gli appassionati di ciclismo, consolidando il suo legame con la tradizione post-Giro d'Italia. Con Pellizzari e Fortunato sul podio, l'evento ha dimostrato che l'amore per le due ruote continua a unire le comunitĂ . Da Isaac Del Toro, vincitore della serata, emerge una nuova generazione di ciclisti pronti a conquistare il mondo. Chi sarĂ il prossimo campione?

Il Cycling Star Criterium ha tenuto compagnia agli appassionati di ciclismo nella serata di lunedì 2 giugno lungo le strade di Pieve di Soligo, rinnovando la tradizione di questo evento che fa seguito al Giro d’Italia. La gara pro è stata vinta dal messicano Isaac Del Toro, salito sul secondo gradino del podio a Roma dopo aver indossato a lungo la maglia rosa prima del ribaltone operato dal britannico Simon Yates sul Colle delle Finestre. L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha allungato a un paio di giri dal termine, dopo essersi avvantaggiato insieme a Giulio Pellizzari e Lorenzo Fortunato. Il portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe ha concluso in seconda posizione, confermando l’ottima gamba che lo ha portato a chiudere il Giro d’Italia in sesta posizione dopo essere stato a lungo gregario di Primo Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Criterium Pieve di Soligo, risultati e classifica. Pellizzari e Fortunato sul podio

