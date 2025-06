Crisi Pierburg la Regione Abruzzo assicura il proprio impegno | I lavoratori non sono soli

La crisi della Pierburg di Lanciano non è solo una questione locale, ma riflette un trend più ampio nel settore automotive. La Regione Abruzzo si schiera al fianco dei lavoratori, assicurando il proprio impegno per tutelare posti di lavoro e capacità produttive. Un punto interessante? Questa situazione potrebbe accelerare la transizione verso tecnologie più sostenibili, aprendo nuove opportunità nel mercato. Non lasciamo che la storia di questa azienda svanisca!

La Regione Abruzzo segue con attenzione l'evolversi della situazione che coinvolge la Pierburg di Lanciano, storica azienda della Val di Sangro, dopo le notizie relative alla volontà del gruppo Rheinmetall di cedere l'intero settore automotive.

