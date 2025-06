Crisi di governo in Olanda | Wilders abbandona la coalizione rischio di stallo politico

La crisi di governo nei Paesi Bassi si infittisce: Geert Wilders esce dalla coalizione, riportando il paese verso un possibile stallo politico. Questo episodio segna una tendenza preoccupante in Europa, dove i partiti populisti stanno guadagnando terreno, alimentando instabilità . L'incertezza politica non solo mina la governance, ma solleva interrogativi su come i cittadini reagiranno a questo nuovo scenario. La domanda è: quale sarà il futuro politico dei Paesi Bassi?

L’improvvisa decisione del populista Geert Wilders, capo del partito della Libertà (Pvv), di uscire dalla coalizione di governo riporta i Paesi Bassi nell’ incertezza. E non è una novità . Era già accaduto dopo l’ 8 luglio 2023, quando l’allora primo ministro Mark Rutte si dimise, ma fu costretto a restare al potere come traghettatore per un anno. A rendere complicata la rapida formazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crisi di governo in Olanda: Wilders abbandona la coalizione, rischio di stallo politico

Leggi anche Favino e oltre 100 firme chiedono al governo di affrontare la crisi del cinema italiano - Pierfrancesco Favino, insieme ad oltre 100 firme illustri, lancia un appello al governo per affrontare la crisi del cinema italiano.

Segui queste discussioni sui social

Settore dei diamanti in caduta libera. Fine di un’epoca?Il settore globale dei #diamanti sta affrontando una #crisi senza precedenti, tra crollo dei ricavi, #miniere chiuse e perdita di rilevanza culturale. Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Olanda, cade il governo: Wilders ritira il proprio sostegno. Perché si è arrivati alla crisi

Secondo msn.com: Il leader della formazione di destra del Partito della libertà, Geert Wilders, ha ritirato il sostegno alla coalizione di governo in Olanda facendo così cadere l'esecutivo ...

Crisi di governo in Olanda, Wilders esce dalla coalizione per le politiche migratorie

Segnala notizie.it: Crisi di governo in Olanda causata dal nodo immigrazione. Wilders abbandona l’esecutivo e innesca nuove elezioni. Promesse troppo forti, alleanze troppo fragili. E la politica olandese ripiomba nel ca ...

Olanda, leader di estrema destra Wilders esce dalla coalizione: cade il governo

Come scrive tg24.sky.it: Wilders si è detto frustrato dalla lentezza dell'esecutivo nell'introdurre la "politica sull'immigrazione più restrittiva di sempre". La crisi di governo si verifica a poche settimane dal vertice Nato ...