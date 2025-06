Crisi climatica AI consumismo e diseguaglianze il filosofo Krznaric | La Storia può insegnarci ad avere speranza

Il filosofo Roman Krznaric ci invita a riscoprire la storia non come un mero monito, ma come una fonte di speranza. In un’epoca segnata da crisi climatiche e disuguaglianze crescenti, le sue riflessioni illuminano il potere del cambiamento. Lezioni positive dal passato possono ispirarci a costruire un futuro più giusto e sostenibile. Non è mai troppo tardi per agire: il cambiamento parte da noi!

“Quando ci rivolgiamo al passato, di solito cerchiamo avvertimenti, racchiusi nel famoso aforisma che ‘chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo’. Al contrario, nel mio nuovo libro mi interessano le lezioni più positive della storia: come l’umanità sia riuscita, ripetutamente, a superare le crisi e ad affrontare le ingiustizie”. Nel saggio La storia per un domani possibile – Innovazioni e cambiamenti sociali che hanno avuto successo. E perché (edizioni Ambiente), Roman Krznaric, Senior Research Fellow presso il Centre for Eudaimonia and Human Flourishing dell’Università di Oxford e fondatore del primo Empathy Museum al mondo, esplora mille anni di storia per offrire ispirazioni radicali con cui affrontare le incognite di questo secolo: crisi climatica, Intelligenza artificiale, iperconsumismo e diseguaglianze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, AI, consumismo e diseguaglianze, il filosofo Krznaric: “La Storia può insegnarci ad avere speranza”

Leggi anche Crisi climatica e disuguaglianze, i più ricchi responsabili del 66% del riscaldamento globale - La crisi climatica e le disuguaglianze sociali sono strettamente interconnesse: uno studio austriaco pubblicato su Nature Climate Change il 7 maggio rivela che i più ricchi sono responsabili del 66% del riscaldamento globale.

