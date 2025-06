Crimine d’odio e terrorismo Attacco antisemita in Colorado

Un attacco antisemita in Colorado riaccende il dibattito sui crimini d'odio e sul terrorismo. Le immagini del sospetto che, con fervore, grida “La Palestina sarà libera” mentre impugna delle molotov, ci costringono a riflettere sulla crescente polarizzazione sociale. Questo episodio drammatico non è isolato, ma si inserisce in un contesto globale di tensioni etniche e religiose. È tempo di chiedersi: quanto è lontano il confine tra libertà di espressione e incitamento alla viol

Un video lo mostra urlare «Palestine will be free», la Palestina sarà libera, mentre tiene in mano quelle che sembrano delle molotov. In un altro video ripreso dai testimoni dell'attentato.

Leggi anche In Spagna il razzismo negli stadi è “un crimine d’odio”: cinque condannati a un anno per gli insulti a Vinicius - In Spagna, il razzismo negli stadi è ormai considerato un crimine d’odio, con cinque condannati a un anno di carcere per insulti a Vinicius.

