Crimea l’attacco dei servizi ucraini al ponte di Kerch | Usati 1 100 kg di esplosivo Il video

L'attacco al ponte di Kerch segna una nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia, un'azione strategica che testimonia la determinazione di Kiev a colpire infrastrutture chiave. Utilizzando ben 1.100 kg di esplosivo, il servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha dimostrato come la guerra non sia solo sul campo di battaglia, ma anche nelle menti e nei piani. Scopri i dettagli dell’operazione che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso.

I servizi di sicurezza ucraini ( Sbu ) hanno colpito per la terza volta dall’inizio della guerra il ponte di Crimea. In una nota pubblicata insieme al video su Facebook e Telegram, l’intelligence di Kiev ha spiegato i dettagli dell’operazione, che ha richiesto “ diversi mesi ” di preparazione prima di essere attuata. Secondo lo Sbu, alcuni suoi agenti hanno minato i piloni della struttura “e oggi, senza vittime tra la popolazione civile, alle 4.44 del mattino è stato attivato il primo ordigno esplosivo“, si legge nella nota, secondo la quale “i sostegni subacquei sono stati gravemente danneggiati al livello inferiore: 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crimea, l’attacco dei servizi ucraini al ponte di Kerch: “Usati 1.100 kg di esplosivo”. Il video

Leggi anche Servizi di sicurezza ucraini colpiscono nuovamente il ponte di Crimea - I servizi di sicurezza ucraini hanno colpito nuovamente il ponte di Crimea, segnando una tappa cruciale nel conflitto in corso.

Segui queste discussioni sui social

#Ucraina colpisce il ponte di #Crimea Leggi la discussione

Ukraine's Security Service says it carried out underwater attack to blow up Crimean Bridge supports#Meduza #Crimea #Ukraine Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il video dell'attacco al ponte in Crimea: il momento dell'esplosione della mina

video.corriere.it scrive: Le immagini dell' attacco dei servizi di sicurezza di Kiev al ponte di Crimea: è la terza volta che l'infrastruttura viene presa di mira. Lo riferisce la Sbu ucraina, come riporta Rbc Ukraina. Secondo ...

007 ucraini: “Colpito il ponte di Crimea, esplosivo nei piloni sott’acqua”. È il terzo attacco all’infrastruttura

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Il traffico sul Ponte di Crimea, che collega il territorio russo alla penisola, è stato temporaneamente sospeso. Lo annuncia il centro informazioni, citato dall’agenzia Ria Novosti, dopo che i servizi ...

Nuovo colpo degli 007 di Kiev: "Attacco subacqueo contro il ponte in Crimea"

Secondo msn.com: Terzo attacco per il ponte che collega la penisola al resto della terraferma. In azione gli uomini del SBU. Usato esplosivo sui piloni ...