Il volontariato è in forte crescita e rappresenta una vera e propria leva di idee ed energia per le comunità. Tra il 2020 e il 2024, a Pistoia, il 43,69% delle persone che hanno cercato orientamento sono diventati volontari, con un significativo coinvolgimento femminile. Questo trend dimostra come, in un periodo di sfide globali, la solidarietà si traduca in azioni concrete. Unisciti anche tu a questo movimento positivo!

Tra ottobre 2020 e dicembre 2024, ben 157 persone si sono rivolte al servizio di orientamento della Delegazione Cesvot di Pistoia e di questi quasi la metà, 60 (il 43,69%), sono diventati volontari. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 e i 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata. Sono alcuni dati che verranno presentati durante il convegno "Pistoia e il volontariato: come attrarre nuove energie" organizzato dalla Delegazione Cesvot di Pistoia, con il patrocinio del Comune di Pistoia e della Provincia di Pistoia. L’appuntamento è per sabato 7 giugno alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cresce il numero dei volontari: "Una leva di idee ed energia"

