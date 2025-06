Cremonini tour 2025 | ecco il palco dai numeri record Video

Il Cremonini Live25 si prepara a stupire con un palco da record, un vero e proprio spettacolo che riflette il trend crescente di concerti sempre più immersivi. Con tecnologie all’avanguardia e un’attenzione maniacale ai dettagli, il tour promette di ridefinire l’esperienza live. E chi meglio di Cremonini, maestro del pop italiano, per guidare questa rivoluzione? Non perdere l'occasione di vivere un evento che sarà memorabile!

Bologna, 3 giugno 2025 – L’imponente macchina del Cremonini Live25 ha ufficialmente acceso i motori: 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l’ Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi. Uno sforzo importante per creare uno show innovativo e coerente con il percorso sempre in ascesa di Cesare Cremonini. La produzione del palco e la sua costruzione impiegano oltre 200 persone e più di 150 operatori, che si spostano con 45 bilici di cui 15 solo per le strutture palco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cremonini tour 2025: ecco il palco dai numeri record / Video

