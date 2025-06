Cremonese celebra la promozione in Serie A | festa allo stadio Zini

La Cremonese festeggia il ritorno in Serie A con una storica celebrazione allo stadio Zini! Dopo una trasferta trionfale in Liguria, la città si è riempita di gioia e orgoglio. I tifosi, uniti come mai prima d’ora, hanno trasformato ogni angolo in un inno alla passione calcistica. Questo evento non è solo una vittoria per la squadra, ma un simbolo di rinascita per tutti i cremonesi. La Serie A è tornata, e con essa anche i

Ieri la festa è stata ancora più grande. Dopo la magica e trionfale trasferta in Liguria di domenica e la felicità spontanea sorta nelle ore successive tra le vie del centro città, la Cremonese e i suoi tifosi hanno celebrato il ritorno in Serie A anche nel proprio stadio. Allo Zini, dove solamente giovedì scorso era arrivato il pareggio nella finale playoff di andata contro lo Spezia che sembrava allontanare le speranze di promozione. Ma ora il salto di categoria, obiettivo dichiarato fin da agosto, è diventato realtà e il club del patron Giovanni Arvedi vuole provare a tenerselo stretto. Il vicepresidente grigiorosso, Maurizio Calcinoni ha le idee chiare: "Cercheremo di imparare dagli errori fatti e proveremo a migliorare la squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese celebra la promozione in Serie A: festa allo stadio Zini

