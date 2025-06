Cremona ebbra di gioia per la promozione in serie A | Come ai tempi di Vialli e del Mondo

Cremona torna a sognare, risvegliandosi in Serie A come ai tempi d’oro di Vialli. La vittoria contro lo Spezia ha acceso una festa che ha coinvolto l’intera città, con caroselli e colori grigiorossi a far da cornice. In un momento in cui il calcio italiano vive un rinnovato fervore, la Cremonese scrive un nuovo capitolo nella sua storia, dimostrando che i sogni possono tornare a realizzarsi. È solo l'inizio!

Cremona, 3 giugno 2025 – La città si è svegliata in A. La vittoria 3 a 2 contro lo Spezia ha sancito la promozione della squadra guidata da Giovanni Stroppa. Una notte intera di caroselli, con le strade del centro tinte di felicità grigiorossa. Erano ormai le due passate di domenica notte quando le porte del Palazzo comunale si sono aperte per gli “eroi“ al rientro dalla Liguria. “Una grande festa, soprattutto quando è arrivata la squadra: il Comune è stato aperto ai giocatori, agli amici e parenti – racconta Andrea Virgilio, il sindaco da sempre tifoso grigiorosso, di quelli cresciuti allo Zini quando la maglia della Cremo la indossava Gianluca Vialli – Ho cominciato a frequentare lo stadio quando c’era la Cremonese di Vialli, Mondonico e Luzzara, una squadra che ha sfiorato più volte la A e l’ha anche raggiunta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona ebbra di gioia per la promozione in serie A: “Come ai tempi di Vialli e del Mondo”

