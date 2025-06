Credem nuova filiale a Napoli

Credem punta forte su Napoli, con obiettivi ambiziosi: 25 mila nuovi clienti e un miliardo di euro in raccolta e prestiti nei prossimi tre anni. Non solo numeri, ma anche crescita professionale, con oltre 40 nuovi esperti pronti a supportare il territorio. Questo investimento non è solo un segnale di fiducia nell'economia locale, ma riflette il trend di digitalizzazione e personalizzazione dei servizi finanziari. Vuoi scoprire come si evolve il panorama bancario?

Raggiungere entro i prossimi tre anni una crescita di oltre 25 mila nuovi clienti, un miliardo di euro di nuove masse tra raccolta e prestiti ed inserire oltre 40 nuovi professionisti tra dipendenti e consulenti finanziari. Sono questi gli importanti obiettivi di crescita in Campania di Credem.

