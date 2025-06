Cravatta rossa e gioco d’ombre | il nuovo ritratto di Donald Trump sul sito della Casa Bianca

La Casa Bianca svela un nuovo ritratto di Donald Trump, dove il suo iconico look con cravatta rossa è esaltato da un intrigante gioco d’ombre. Questo cambio di immagine riflette non solo una strategia di comunicazione, ma anche il crescente dibattito sull’efficacia della narrazione visiva nel mondo politico. In un'epoca in cui l'immagine può influenzare fortemente la percezione pubblica, quale messaggio vuole trasmettere Trump?

La Casa Bianca ha presentato un nuovo ritratto di Donald Trump. Che lo mostra sotto una luce leggermente diversa rispetto a quello esposto durante il suo insediamento a gennaio. Nella nuova foto il presidente indossa la sua iconica cravatta rossa e i suoi lineamenti sono accentuati da un gioco di ombre. Nello scatto precedente il tycoon aveva il viso più illuminato e indossava una cravatta blu con la bandiera americana sullo sfondo. Nella nuova versione lo sfondo è nero. Ma soprattutto, aveva un’espressione molto “arrabbiata” che in questo nuovo ritratto è più sfumata. Entrambe le immagini sono state scattate dal fotografo ufficiale della Casa Bianca, Daniel Torok, fa sapere la Cbs. 🔗 Leggi su Open.online

