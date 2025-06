Cosa vuol dire rifiutare le schede al Referendum come fa Meloni e perché è astensione

Giorgia Meloni si prepara a un gesto che potrebbe scuotere il panorama politico: andrà al seggio per i referendum dell'8 e 9 giugno, ma senza ritirare le schede. Questo atto, seppur legittimo, rappresenta un’astensione strategica che potrebbe compromettere il quorum necessario. In un periodo in cui la partecipazione democratica è sotto osservazione, la sua scelta solleva interrogativi e accende il dibattito sul futuro della politica italiana. Un atto che merita attenzione.

Giorgia Meloni ha annunciato che andrà al seggio per i referendum dell'8 e 9 giugno, ma senza ritirare le schede. Un gesto legittimo ma politicamente rilevante: il gesto della premier equivale infatti a un'astensione piena e incide direttamente sul quorum, scatenando critiche e accuse di ambiguità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

