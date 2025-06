cosa si vota al referendum di 8 e 9 giugno 2025 le risposte ai dubbi su quesiti e posizioni dei partiti

Il 8 e 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a esprimere il proprio voto su questioni cruciali legate al lavoro e alla cittadinanza. I referendum toccheranno temi scottanti come il Jobs Act e i diritti dei lavoratori. È un'opportunità imperdibile per influenzare il futuro del mercato del lavoro e l'integrazione sociale. Scopri quali partiti sostengono le varie posizioni: la tua voce può fare la differenza!

Roma, 3 giugno 2025 – I referendum dell’8 e 9 giugno 2025 su lavoro e cittadinanza spiegati in breve e le posizioni dei partiti. I quesiti riguardano Jobs Act, indennità di licenziamento, contratti precari, subappalti e i tempi per ottenere la cittadinanza. 1 Jobs Act. Il fac simile della scheda Se vince il Sì. Torna l'articolo 18 sull'obbligo di riassunzione per i licenziamenti giudicati illegittimi Partiti per il Sì: M5S, Pd, Avs Se vince il No (o non si raggiunge il quorum). Resta la legge di adesso: tutele crescenti e indennizzo al posto della riassunzione Partiti per il No: +Europa, Azione, Italia Viva, Noi Moderati Partiti per l’astensione: FdI, Lega, Forza Italia 2 Indennità di licenziamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net