Washington deve intensificare gli sforzi per competere con Pechino nella corsa all'energia pulita, come evidenziato da un recente report del Carnegie Endowment. In un contesto globale in cui la transizione energetica rappresenta non solo un'opportunità economica, ma anche una questione di prestigio geopolitico, il punto cruciale è l'innovazione tecnologica. Riusciranno gli Stati Uniti a superare il Dragone e diventare leader nel settore? La risposta potrebbe definire il futuro del pianeta.

C’è chi fugge e chi insegue. Ma non è detto che i secondi non raggiungano, e magari superino, i primi. Succede ai tempi della grande corsa alla transizione energetica tra Cina e Stati Uniti. Una nuova forma di guerra fredda, forse meno muscolare, meno plateale, ma non per questo meno decisiva per le sorti del mondo. Il Dragone vive, da almeno due decenni, uno strano paradosso: è insieme il Paese più inquinante al mondo e quello con più tecnologia e infrastruttura rinnovabile. Senza dimenticare l’auto elettrica: piaccia o no oggi il baricentro globale della mobilità green, batterie incluse, è cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa serve a Washington per competere con Pechino sull’energia pulita. Report Carnegie

