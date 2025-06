Cosa resta del ciclo di Inzaghi all' Inter

L'era Inzaghi all'Inter si chiude con un finale drammatico, ma non sorprendente. Il declino della squadra riflette un trend più ampio nel calcio: le aspettative crescono, ma i risultati vacillano. La rosa, logora e priva di brillantezza, lascia spazio a domande sul futuro. Sarà ora di ripartire dalle fondamenta? La sfida per il prossimo allenatore sarà riscrivere la storia di un club che ha bisogno di rinascere.

Un finale da incubo, una rosa sempre più logora, e i saluti, stavolta definitivi, di Simone Inzaghi. Alzi la mano chi, a gennaio, avrebbe previsto un epilogo simile per l'Inter. Eppure, riguardando questa stagione fotogramma dopo fotogramma, i segnali c'erano tutti: scricchiolii, difficoltà, trofei nelle mani di avversari e rivali. Un lento, e inesorabile, sgretolarsi di certezze. Con la sconfitta di Bologna, il 20 aprile, che aveva fatto salire l'ansia tra i tifosi, impauriti dalla possibilità di perdere lo scudetto, e la vittoria contro il Barcellona, in semifinale di Champions, che aveva illuso l'ambiente.

