Cosa può insegnare la Francia sull’intelligenza artificiale

La Francia sta dimostrando come un ecosistema innovativo possa orientare il futuro dell'intelligenza artificiale. Mistral AI, con un finanziamento record di 105 milioni di euro, è la prova che la visione e la fiducia nel potenziale sono fondamentali. Nonostante manchi di un prodotto tangibile, questa startup sta costruendo le basi per un cambiamento epocale. L'Italia deve imparare da questo modello vincente: investire nelle idee e nei talenti per non restare indietro.

Nel settembre del 2023, una startup chiamata Mistral AI raccoglie 105 milioni di euro in un round di finanziamento record. Non ha ancora un prodotto, non ha clienti, non ha pubblicato un modello. Ma ha una cosa che l’Italia fatica a costruire: un ecosistema che ci crede. Mistral nasce a Parigi, fondata da ex ingegneri di Meta e Google, sostenuta da investitori francesi e stranieri, applaudita da un governo che da anni scommette sull’intelligenza artificiale come priorità strategica. Quel round di investimento non è un miracolo. E’ il frutto di un terreno preparato, di una visione, di una regia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa può insegnare la Francia sull’intelligenza artificiale

