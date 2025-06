Cosa fare oggi a Bologna | gli eventi del 3 giugno 2025 dove andare

Siamo a Bologna, dove il caldo di giugno si accompagna a una frizzante agenda di eventi! Oggi, l'Auditorium del DAMSLab diventa il cuore pulsante della cultura con dibattiti e proiezioni. Non perderti la mostra diffusa "Il...", un'occasione unica per approfondire temi contemporanei e stimolare riflessioni. In un'epoca in cui la cultura è più importante che mai, partecipa e lasciati coinvolgere da idee fresche e innovative!

Bologna, 3 giugno 2025 - Il mese di giugno è arrivato sotto le Due Torri portando una ventata di eventi culturali e di spettacoli imperdibili. Ecco qui quali sono quelli in programma per la giornata di oggi. Dalle 14.30 alle 19, l'Auditorium del DAMSLab ospita due il primo di due giorni di dibattiti e proiezioni nell'ambito della mostra diffusa Il Museo Disperso. Foreigners in Their Homeland Bologna: dopo l'introduzione di Sara Cherif e Massimiliano Mollona, c'è il tak Immagini crudeli con Lorenzo Pezzani, Tareq Tamini e Oraib Toukan, seguito dalla proiezioni di diversi cortometraggi palestinesi, con l'introduzione di Salim Abu Jabal.

Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi del 3 giugno 2025, dove andare

