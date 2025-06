Cortona Comics altri successi La fiera del fumetto trionfa tra pubblico e qualità di eventi

Cortona Comics si è affermata come una delle manifestazioni di riferimento nel panorama del fumetto italiano, attirando appassionati e professionisti da tutta la nazione. Con eventi di alta qualità e un'atmosfera coinvolgente, la fiera dimostra come l’amore per il fumetto possa unire generazioni diverse. Un segnale chiaro: il fumetto non è solo intrattenimento, ma una forma d’arte che continua a crescere e innovarsi. Non perdere l’occasione di scoprirlo!

"Cortona Comics si conferma come la piccola fiera più grande d'Italia". A dirlo è Domenico Monteforte alla guida della manifestazione insieme alla società Cortona Sviluppo, con il suo presidente Fabio Procacci, a Filippo Conte che ne è direttore artistico e a Umberto Sacchelli, l'artista dietro ogni immagine dell'evento. Con il supporto del Comune di Cortona da tre anni sono loro a dare vita al festival del fumetto in terra etrusca, inanellando edizione dopo edizione un successo sempre più ampio in termini di ospiti, pubblico e critica. Anche l'edizione che si è appena conclusa non è stata da meno.

Cortona Comics, The Night Skinny, Lorenzza e Cris aprono il concerto di Ghali - Arezzo, 12 maggio 2025 – Cortona Comics si prepara a stupire nuovamente, con la sua terza edizione che culminerà in un atteso concerto allo stadio comunale il 31 maggio.

Già dall'inaugurazione, c'è stata partecipazione di famiglie, appassionati e curiosi. Tra le iniziative più apprezzate i workshop, l'incontro con gli artisti e il concerto di Ghali.

