Un momento toccante ha unito la comunità di Terontola per onorare le storiche maestre Faustina Agata e Giuditta Paliotti. In un'epoca in cui il valore dell'istruzione è più che mai centrale, il ricordo di queste figure emblematiche si fa portavoce di un'eredità educativa senza tempo. La presenza delle nuove generazioni, insieme ai pronipoti, sottolinea quanto sia fondamentale mantenere vivo il legame tra passato e futuro. La commemorazione diventa così un invito a rifletter

Arezzo, 3 giugno 2025 – Si è tenuta al cimitero di Terontola la commemorazione di Faustina Agata e di Giuditta Paliotti. La comunità locale con le insegnanti e gli alunni hanno partecipato all’incontro insieme al sindaco di Cortona Luciano Meoni, al dirigente scolastico Leandro Pellegrini e Maria Pia e Roberto Faragli pronipoti della maestra Paliotti. Il plesso della scuola primaria è intitolato alla maestra Faustina Agata Paliotti, che i suoi alunni ricordano come la «maestrona». Al cimitero di Terontola è stata svelata la nuova lapide che ha preso il posto della precedente, ormai deteriorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, a Terontola la commemorazione per le storiche maestre del paese

