Corriere dello Sport – vuole tornare in Italia sondaggio di Sartori

Edin Dzeko è pronto a tornare in Italia! Dopo un'avventura turca al Fenerbahçe, l’attaccante bosniaco lancia segnali chiari, con Bologna in pole. La Serie A, sempre più attrattiva per i grandi nomi del calcio europeo, potrebbe riaccogliere uno dei suoi protagonisti. Sarà l’occasione giusta per rilanciare una carriera che ha ancora molto da offrire? Non perderti questo intrigante capitolo del calciomercato!

2025-06-02 09:19:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Edin Dzeko lancia messaggi anche al Bologna. A fine mese scadrà il suo contratto con il Fenerbahçe e l’attaccante bosniaco vuole tornare a giocare in uno dei principali campionati in Europa. La parentesi in Turchia è già da considerarsi conclusa. Dzeko non ha nemmeno giocato l’ultima partita casalinga. Dopo l’addio annunciato pure sui social dal campione che in due stagioni al Fenerbahce si è conquistato la fascia da capitano e il cuore dei tifosi si temevano tumulti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – vuole tornare in Italia, sondaggio di Sartori

Leggi anche Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Approfondimenti da altre fonti

Marotta dopo Psg-Inter 5-0: «Noi surclassati in tutto». Inzaghi. «Non so se sarò al Mondiale per club»; Finale senza storia, il Psg umilia l'Inter: la Champions è di Luis Enrique; È morto Ernesto Pellegrini, lo storico presidente dell'Inter e imprenditore milanese; Luis Enrique piange tra le braccia della famiglia: le foto che commuovono il mondo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia