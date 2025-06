Corriere dello Sport – Su Dazn sbarca ‘Transfer by Romano’ il programma dedicato al calciomercato | i dettagli

Sbarca oggi su DAZN "Transfer by Fabrizio Romano", il programma che darà un volto nuovo al calciomercato. In un periodo in cui le trattative si intensificano, avere un insider come Romano è fondamentale per rimanere aggiornati. Con dirette quotidiane, i fan del calcio potranno seguire in tempo reale le mosse delle squadre e scoprire le ultime indiscrezioni. Non perdere l'occasione di essere sempre un passo avanti nel mondo del calcio!

2025-06-03 15:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: ROMA – Oggi, martedì 3 giugno, sbarca su Dazn ‘ Transfer by Fabrizio Romano ‘, un nuovo programma condotto dal una delle voci più autorevoli del giornalismo sul calciomercato, Fabrizio Romano. Il format quotidiano andrà in diretta da questa sera ( dalle 20:30 italiane ) fino al 10 giugno, prima dell’inizio del Mondiale per Club 2025 e sarà visibile gratuitamente su Dazn. Fabrizio Romano sbarca su Dazn: i dettagli. Durante le otto puntate, ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’ si concentrerà su tutti gli arrivi e le partenze dei club, analizzando l’ impatto dei rinforzi sulle squadre più potenti del pianeta e le storie che fanno da ritmo al calciomercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Su Dazn sbarca ‘Transfer by Romano’, il programma dedicato al calciomercato: i dettagli

Leggi anche Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Segui queste discussioni sui social

“Don’t worry, Conte is a great coach and an extraordinary person, who keeps amazing me more and more. We don’t force anything, he has a three-year contract,” the Napoli President said, reported via Corriere dello Sport. Leggi la discussione