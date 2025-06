Corriere dello Sport | Napoli la ricerca della felicità

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scrivere un nuovo capitolo, puntando tutto sull’offensiva. Con una strategia audace, il tecnico salentino mira a risvegliare la gioia dei tifosi, valorizzando il talento dei suoi attaccanti. In un periodo in cui il calcio spettacolare è tornato in voga, questa ricerca della felicità potrebbe rivelarsi la chiave per il successo. Gli azzurri sono pronti a sorprendere!

Il nuovo Napoli di Antonio Conte riparte da una regola precisa: aumentare drasticamente la produzione offensiva. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico salentino – alla seconda esperienza sulla panchina azzurra – ha individuato nell'attacco il punto da rinforzare con urgenza, non solo a livello di gioco ma soprattutto di gol. Una necessità emersa con chiarezza già nella passata stagione, chiusa con lo scudetto ma con appena 59 gol segnati, sesto attacco della Serie A dietro Inter, Atalanta, Lazio, Milan e Fiorentina.

