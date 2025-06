Cornetto Battiti Live a Molfetta | un' estate di ospiti e sorprese con Ilary Blasi Alvin e Nicolò De Devitiis

Cornetto Battiti Live sbarca a Molfetta, promettendo un’estate ricca di emozioni con ospiti d’eccezione come Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Ventitré edizioni di successi che testimoniano un legame profondo tra musica e memoria, in un’Italia sempre più vibrante. Non è solo un concerto, ma un vero e proprio raduno di anime unite dalla passione per le note. Scopri come la musica può trasformare le piazze in luoghi magici!

Ventitré estati. Ventitré edizioni. In un’Italia che cambia, Cornetto Battiti Live resta il cuore musicale pulsante dell’estate: il luogo dove ogni anno le canzoni diventano ricordi, le piazze diventano palcoscenici e la musica diventa energia collettiva. Dopo il clamoroso successo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Cornetto Battiti Live a Molfetta: un'estate di ospiti e sorprese con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis

