In Corea del Sud, l'atmosfera è elettrica: gli exit poll vedono il candidato liberale Lee Jae-myung trionfare con il 51,7% dei voti. Questa vittoria non è solo un cambio di guardia politico, ma riflette un trend globale verso una maggiore apertura e inclusività nelle democrazie. L’energia e le speranze manifestate dai sostenitori di Lee sono un chiaro segnale di un popolo pronto a rinnovare la propria fiducia nel futuro.

In Corea del Sud gli exit poll per le elezioni anticipate, danno in vantaggio il Partito Democratico e il candidato liberale Lee Jae-myung. Il sondaggio all’uscita dei seggi condotto dalle tre principali emittenti televisive sudcoreane – KBS, MBC e SBS – ha dato Lee vincitore con il 51,7% dei voti totali mentre il candidato conservatore Kim Moon Soo è fermo al 39,3%. Le elezioni hanno lo scopo di trovare un successore di Yoon Suk Yeol, destituito dall’incarico ad aprile a causa del suo tentativo di imporre la legge marziale. Il candidato vincitore entrerà in carica come presidente mercoledì senza il consueto periodo di transizione di due mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Sud, l’esultanza per gli exit poll del candidato liberale: le immagini

