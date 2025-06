Corea del Sud il liberale Lee Jae-Myung è il nuovo presidente | vince le elezioni dopo il tentativo di colpo di Stato

Lee Jae-Myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, ha trionfato con il 49,5% dei voti, segnando una svolta storica dopo un tentativo di colpo di stato. Questo risultato non è solo una vittoria per il centro-sinistra, ma rappresenta anche un forte desiderio di cambiamento in un contesto globale sempre più polarizzato. Un interessante punto da riflettere: come influenzerà questa leadership la geopolitica asiatica e le relazioni internazionali?

Il candidato di centro-sinistra Lee Jae-Myung è stato eletto nuovo presidente della Corea del Sud con il 49,5% dei voti, contro il 41,5% del conservatore Kim Moon-Soo. A dirlo sono i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale nazionale di Seul quando è stato completato lo scrutinio di oltre il 98% delle schede. Il voto chiude uno dei capitoli più turbolenti della giovane democrazia sudcoreana: Lee, sessant’anni, candidato del Partito democratico (forza di opposizione liberale) entrerà per un mandato completo di cinque anni, succedendo a Yoon Suk-Yeol, ex presidente conservatore arrestato e sottoposto a impeachment dopo il tentativo fallito di colpo di Stato, realizzato imponendo la legge marziale lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud, il liberale Lee Jae-Myung è il nuovo presidente: vince le elezioni dopo il tentativo di colpo di Stato

