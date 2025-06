Corea del Sud exit poll | vittoria Lee

In Corea del Sud, il candidato progressista Lee Jae-myung si prepara a festeggiare una vittoria che segna un cambio di rotta storico. Con il 51,7% dei consensi, il suo successo riflette un trend globale verso politiche pi√Ļ inclusive e sostenibili. Questo risultato non √® solo un trionfo elettorale, ma un chiaro segnale di come le nuove generazioni stiano plasmando il futuro della democrazia in Asia. Un momento da seguire con attenzione!

14.20 Gli exit poll dei network di Seul alla chiusura delle elezioni presidenziali anticipate in Corea del Sud danno come vincitore il candidato progressista Lee Jae-myung. Secondo i rilevamenti, il 51,7% degli intervistati ha dichiarato di aver scelto il candidato del Partito democratico Lee.E' avanti di circa 12 punti percentuali sullo sfidante Kim Moon-soo candidato del partito di governo, il Partito del Potere Popolare. L'affluenza √® stata del 77,8%, il dato pi√Ļ alto dal 1997. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

