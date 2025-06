Corea del Sud exit poll | vince il dem Lee Jae-myung

Il futuro della Corea del Sud si tinge di democratico! Con l'exit poll che favorisce Lee Jae-myung, il paese sembra propendere verso un cambio di passo significativo. Con un 51,7% dei voti previsti, questa vittoria non è solo una questione locale, ma riflette un trend globale di rinnovamento politico. I cittadini chiedono innovazione e giustizia sociale: sarà Lee il leader capace di rispondere a queste aspettative? Restate sintonizzati!

Il candidato democratico Lee Jae-myung sembra destinato a una facile vittoria nelle elezioni presidenziali della Corea del Sud. L’exit poll trasmesso dalle tre principali emittenti televisive sudcoreane – KBS, MBC e SBS – ha mostrato che Lee dovrebbe ottenere il 51,7% dei voti totali espressi, battendo il candidato conservatore Kim Moon Soo con il 39,3%. Il candidato vincitore presterà immediatamente giuramento come presidente mercoledì per un mandato unico di cinque anni. Le elezioni presidenziali in Corea del Sud. Milioni di sudcoreani hanno votato per un nuovo presidente in un’ elezione anticipata, innescata dall’ estromissione di Yoon Suk Yeol, un presidente conservatore che ora deve affrontare un processo per accuse di ribellione per la sua breve imposizione della legge marziale a dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it