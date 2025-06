Corea del Sud eletto presidente Lee Jae-myung

Un cambiamento epocale per la Corea del Sud: Lee Jae-myung, candidato del Partito Democratico, si prepara a guidare il Paese con una visione riformista. Con oltre il 51% dei voti, la sua elezione segna una risposta alle crescenti aspettative di giustizia sociale e innovazione economica. Questo risultato non √® solo una vittoria elettorale, ma riflette un trend globale verso leadership pi√Ļ progressive in tempi di sfide economiche e sociali. Una nuova era √® appena iniziata!

Sar√† il candidato democratico Lee Jae-myung il nuovo presidente della Corea del Sud. Secondo l‚Äôexit pool trasmesso dalle principali emittenti televisive del Paese, Lee (candidato del Partito Democratico di Corea) √® accreditato del 51,7 per cento dei voti contro il 39,3 per cento del suo principale avversario, il conservatore Kim Moon-soo del Partito del Potere Popolare. Lee Jun-seok, esponente della piccola formazione conservatrice Reform Party, si √® fermato attorno al 10 per cento. Una volta ottenuta la certezza della vittoria, Lee prester√† immediatamente giuramento per un mandato unico di cinque anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Corea del Sud, eletto presidente Lee Jae-myung

