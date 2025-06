Corea del sud al voto per il presidente

La Corea del Sud è in fermento: oggi si vota per eleggere un nuovo presidente dopo la sorprendente destituzione di Yoon Sukyeol. Con oltre 44 milioni di cittadini coinvolti, questa elezione segna un momento cruciale nella democrazia sudcoreana. Mentre il mondo osserva, emerge l'interrogativo: quale direzione prenderà il paese? Un voto che non riguarda solo il futuro della Corea, ma anche l’equilibrio geopolitico in Asia. Non perdere gli sviluppi!

4.11 La Corea del Sud è tornata alle urne per eleggere un nuovo presidente,dopo la clamorosa destituzione di Yoon Sukyeol. I seggi hanno aperto alle 6 ora locale (le 23 di ieri in Italia) e chiuderanno alle 20 (le 13 oggi in Italia). In totale, sono 44.391.871 i sudcoreani chiamati al voto, compresi i 15,4 milioni che hanno già espresso la propria preferenza durante il voto anticipato tenutosi la settimana scorsa, pari al 34,74% dell'elettorato.I risultati potrebbero essere noti già da domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Corea del Sud al voto: favorito Lee Jae-myung per le presidenziali - I riflettori sono puntati sulla Corea del Sud, dove il voto presidenziale segna una svolta dopo mesi di instabilità.

Ne parlano su altre fonti

La Corea del Sud al voto dopo la legge marziale: la posta in gioco; Corea del Sud al voto per superare il caos dell’era Yoon; Corea del sud al voto dopo il tentato golpe, favoriti i progressisti; COREA DEL SUD Al voto dopo la tentata legge marziale: nuova fase per la democrazia coreana. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni Corea del Sud, oggi le presidenziali: al voto per il dopo Yoon

Scrive msn.com: Sollecitato sia da Kim che da Lee, il voto anticipato è già stato scelto tra giovedì e venerdì da oltre 15 milioni di elettori su un totale di più di 44 milioni. L'affluenza è stata del 34,74%, di ...

Corea del Sud al voto: favorito Lee Jae-myung per le presidenziali

Riporta quotidiano.net: I sudcoreani votano per il nuovo presidente dopo mesi di caos politico. Lee Jae-myung è il favorito contro Kim Moon-soo.

Corea del sud al voto dopo il tentato golpe, favoriti i progressisti

Segnala ilmanifesto.it: Asia (Internazionale) «Il vostro voto può cambiare la storia e proteggere la nostra democrazia». In una serata da anticamera d'estate, la Corea del sud si prepara alle elezioni presidenziali anticipat ...