I riflettori sono puntati sulla Corea del Sud, dove il voto presidenziale segna una svolta dopo mesi di instabilità. Lee Jae-myung, il candidato di centro-sinistra, sta catturando l'attenzione dei cittadini con la sua visione progressista. In un contesto globale in cui i giovani cercano leadership innovative, la sua vittoria potrebbe rappresentare un cambio di paradigma. La domanda è: il futuro della Corea sarà più verde e inclusivo? Rimanete sintonizzati!

I sudcoreani hanno iniziato a votare per eleggere il loro nuovo presidente e porre fine a sei mesi di caos politico causato dal fallito tentativo dell'ex capo di Stato Yoon Suk Yeol di imporre la legge marziale. Il candidato di centro-sinistra, il progressista Lee Jae-myung è il favorito, secondo i sondaggi, rispetto al conservatore Kim Moon-soo. I seggi si sono aperti alle 6 ora locale, (le 23 in Italia) e si chiuderanno alle 20. Subito dopo verranno resi noti i primi exit poll. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea del Sud al voto: favorito Lee Jae-myung per le presidenziali

