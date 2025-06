Corea del sud al voto dopo il tentato golpe favoriti i progressisti

Oggi la Corea del Sud vive una giornata cruciale: elezioni presidenziali anticipate dopo un tentato golpe. I progressisti sembrano i favoriti, con un messaggio chiaro: "Il vostro voto può cambiare la storia". In un contesto globale di tensioni democratiche, queste elezioni rappresentano una sfida non solo per il paese, ma per il futuro della democrazia in tutto il mondo. Ogni voto conta: è tempo di far sentire la propria voce!

«Il vostro voto può cambiare la storia e proteggere la nostra democrazia». In una serata da anticamera d'estate, la Corea del sud si prepara alle elezioni presidenziali anticipate di oggi.

