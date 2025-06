Cordoglio per la morte della prof Adriana Castelli Bianchi

È un momento di grande tristezza per Valmadrera e Santa Maria Hoè: la comunità piange la scomparsa della professoressa Adriana Castelli Bianchi, figura amata e rispettata. La sua dedizione all'insegnamento ha plasmato le vite di molti studenti, lasciando un’eredità che va oltre il semplice sapere. In un'era in cui il legame tra educatori e giovani è più cruciale che mai, la sua perdita ci ricorda l'importanza di ogni insegnante nella formazione delle nuove generazioni.

Lutto a Valmadrera, dove aveva insegnato e vissuto a lungo, e a Santa Maria Hoè, dove abitava, per la morte di Adriana Castelli Bianchi. "L'amministrazione comunale di Valmadrera partecipa al dolore dei figli Elena e Carlo e delle loro famiglie per la scomparsa di Adriana Castelli Bianchi, 76.

Cordoglio per la morte della prof Adriana Castelli Bianchi

La donna era molto conosciuta e stimata a Valmadrera anche per il suo impegno con l'associazione Garden Club Lariano.

Valmadrera in lutto per Adriana Castelli

Adriana Castelli Bianchi, deceduta all'età di 76 anni, è stata per 25 anni l'organizzatrice di numerose attività legate alla floricoltura e al vivaismo a Valmadrera.