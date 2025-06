Coppia uccisa in casa a Bologna coinquilino ripreso prima della fuga | il punto degli investigatori

Un duplice omicidio scuote Bologna, riportando in primo piano il tema della sicurezza nelle abitazioni condivise. Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati trovati senza vita nella loro casa, e ora l'attenzione si concentra su un coinquilino sospettato, ripreso dalle telecamere prima della fuga. Questo tragico episodio solleva interrogativi inquietanti su fiducia e convivenza, invitando a riflettere sulla vulnerabilitĂ nelle relazioni quotidiane. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti cruciali.

(Adnkronos) – Dopo il ritrovamento ieri mattina all'alba dei corpi del 54enne Luca Monaldi e del 50enne Luca Gombi, uccisi nella loro casa di piazza dell’UnitĂ , nel quartiere Bolognina, la questura di Bologna ha rivelato durante una conferenza stampa alcuni particolari di grande importanza relativi al duplice omicidio.  In particolare, dopo aver reso noto l’arresto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche Coppia uccisa a Bologna, fermato il coinquilino dei due uomini: Gennaro Maffia era appena arrivato in Spagna - Un tragico evento scuote Bologna: la morte di Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati senza vita nella loro abitazione.

