Coppia uccisa a Bologna fermato il coinquilino | doveva lasciare casa poi la lite per 20mila euro

Un dramma che segna Bologna e solleva interrogativi su convivenza e conflitti economici. Gennaro Maffia, il coinquilino fermato per il duplice omicidio di Luca Monaldi e Luca Gombi, si trovava al centro di una lite che ruotava attorno a 20mila euro. La tensione crescente in situazioni di coabitazione è un tema sempre più attuale, un campanello d’allarme per chi vive sotto lo stesso tetto. Cosa succede quando le relazioni si spezzano?

Gennaro Maffia, fermato con l'accusa di duplice omicidio nei confronti di Luca Monaldi e Luca Gombi, avrebbe dovuto lasciare l'appartamento della coppia dove aveva una stanza in affitto. I tre sembra che avessero trovato una intesa economica: 20mila euro che la coppia avrebbe consegnato al coinquilino per rescindere il contratto di affitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Coppia uccisa a Bologna, il video che incastra l’inquilino, via con valigie: “Alterata la scena del crimine” - Un duplice omicidio che scuote Bologna e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane.

