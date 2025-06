Coppia si apparta nell' auto aggredita e rapinata durante le effusioni

Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo per una giovane coppia di Rimini. Mentre cercavano un momento di intimità, sono stati aggrediti e rapinati. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante la sicurezza, anche nei luoghi che dovrebbero essere sinonimo di svago. E mentre le notti d'estate si animano, non dimentichiamo di rimanere vigili: la bellezza della vita notturna può nascondere insidie.

Notte da incubo per una coppia di riminesi 20enne che, dopo essersi appartati nell'abitacolo della macchina, sono stati aggrediti e rapinati. I giovani, nella notte tra lunedì e martedì, avevano trascorso la serata nei locali della zona mare e, verso le 3.30, sono tornati alla loro vettura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Coppia si apparta nell'auto, aggredita e rapinata durante le effusioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucciso con un colpo alla testa, indagata la compagna | FOTO e VIDEO; Spacciano droga con la bambina in auto, arrestata una coppia a Milano; San Matteo della Decima, fuggono dai controlli e travolgono l’auto di una coppia: morto il marito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Casarano, coppia si apparta in una palazzina e non riesce più a uscire: intervento di carabinieri e vigili del fuoco

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: CASARANO - Intervento dei vigili del fuoco ieri sera a Casarano, insieme ai carabinieri, per liberare una coppia di ragazzi che si era appartata dentro un una palazzina nelle vicinanze del liceo ...

Coppia di 21enni non vede il divieto di transito e rimane bloccata con l'auto nella neve sul Grappa: salvata dal soccorso alpino

Lo riporta msn.com: Così una giovane coppia ... nella zona di Malga Vedetta, i giovani non erano più in grado di muoversi in sicurezza sulla neve e avevano chiesto aiuto. Montate le catene all'auto, i soccorritori ...

Poliziotto salva coppia di anziani in auto andata a fuoco

Scrive ansa.it: Le Volanti sono la sezione coinvolta nell'inchiesta per ... servizio era a bordo della sua auto quando ha visto sopraggiungere in lontananza il veicolo della coppia avvolto dal fumo; l'uomo ...