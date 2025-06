Coppia di fidanzati si imbatte in un orso ed è allerta in paese

Un incontro ravvicinato che ha fatto tremare i cuori! Una coppia di fidanzati ha vissuto un'esperienza incredibile quando un orso ha attraversato la strada nei pressi di Idro. Questo episodio non è solo un racconto da brivido, ma riflette un fenomeno crescente: la fauna selvatica si avvicina sempre di più ai centri abitati. Un richiamo all’attenzione sulla coabitazione tra uomo e natura, che merita una riflessione profonda.

Esperienza mozzafiato (e pure da pelle d’oca) per una coppia di fidanzati che, intorno alle 22:30 di domenica 1° giugno si è imbattuta in un orso che stava attraversando la strada che collega la frazione di Vesta al centro abitato di Idro, nel bresciano. Il plantigrado, riporta BresciaToday. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Coppia di fidanzati si imbatte in un orso ed è allerta in paese

Leggi anche Napoletani in trasferta nelle Marche per truffare coppia di anziani: in manette due fidanzati - Due napoletani, un 34enne e una 33enne, sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di truffare una coppia di anziani a Belforte del Chienti.

Su questo argomento da altre fonti

?? Coppia di fidanzati si imbatte in un orso ed è allerta in paese; Idro, coppia di fidanzati si imbatte in un orso: scatta l'allerta in paese; Coppia di fidanzati si imbatte in un orso | scatta l' allerta in paese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Coppia di fidanzati si imbatte in un orso ed è allerta in paese

Si legge su trentotoday.it: Esperienza mozzafiato (e pure da pelle d’oca) per una coppia di fidanzati che, intorno alle 22:30 di domenica 1° giugno si è imbattuta in un orso che stava attraversando la strada che collega la ...

Orso M90 prelevato e poi abbattuto in Trentino: «Era pericoloso per la sicurezza pubblica». Aveva inseguito una coppia di fidanzati

Secondo ilmattino.it: È stato abbattuto l'orso M90 dopo il via libera tato dalla ... L'animale domenica aveva inseguito per circa 800 metri una coppia di fidanzati 30enni che stavano passeggiando lungo la strada ...

Una coppia inseguita da un orso in Trentino

rsi.ch scrive: Un orso ha inseguito una coppia di giovani in una zona forestale sopra l’abitato di Mezzana, in Trentino. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio, in Val di Sole, a circa una ventina di ...