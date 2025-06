Coppia arrestata per spaccio a Lodi lui tenta di fuggire dalla finestra mentre lei ostacola la polizia

A Lodi, la lotta contro lo spaccio di droga colpisce un'altra coppia in flagranza: lui, nel tentativo disperato di fuggire dalla finestra, e lei che ostacola i poliziotti. Un episodio drammatico che riflette un trend preoccupante nelle città italiane, dove il traffico di sostanze stupefacenti continua a coinvolgere sempre più giovani. La domanda sorge spontanea: fino a che punto si spingerà la disperazione?

A Lodi, una coppia è stata arrestata per spaccio di droga e resistenza. Scoperti 312 grammi di hashish e 440 euro in contanti.

