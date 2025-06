Coppa dell’Amicizia Ischia trionfa nel torneo internazionale delle forze di Polizia

Ischia si fa valere! La 45esima Coppa dell’Amicizia, il tornei di calcio a 5 per le forze di polizia, si chiude con la vittoria dell’isola. Questo evento non è solo sport: rappresenta un simbolo di collaborazione e amicizia tra i corpi di sicurezza, in un momento storico in cui la solidarietà è fondamentale. La passione per il calcio diventa un ponte tra culture. Chi sarà il prossimo a sfidare Ischia?

Si è conclusa la scorsa settimana, presso il centro sportivo "Italo Nicoletti" di Riccione, la 45esima Coppa dell'Amicizia, lo storico torneo internazionale di calcio a 5 riservato alle forze di polizia, il più longevo d'Europa nel suo genere. Nata nel 1973 su iniziativa degli allora "vigili.

