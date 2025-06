Coppa dei Club Toscana successo del Pisa Padel Club | il titolo va alla squadra di casa Sgambatella

Il Pisa Padel Club di Asciano ha fatto festa con la vittoria della squadra locale "Pisa Sgambatella" nella fase toscana della X Coppa Dei Club MSP Italia. Un evento che non solo celebra il talento sportivo, ma evidenzia l'esplosione del padel in Italia, diventato un vero fenomeno sociale. Con sempre più appassionati, il padel è pronto a farci vivere emozioni indimenticabili. Non resta che seguire il cammino dei campioni!

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la fase toscana della X Coppa Dei Club MSP Italia, disputatasi domenica 25 maggio presso il prestigioso impianto del Pisa Padel Club di Asciano. A trionfare è stata la formazione locale “Pisa Sgambatella”, che si è aggiudicata il titolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Coppa dei Club Toscana, successo del Pisa Padel Club: il titolo va alla squadra di casa “Sgambatella”

