Coppa dei Club Roma e Lazio 2025 | il gran finale a Frascati per un’edizione da record

Sabato 7 e domenica 8 giugno, il Villa Mercede Padel Club di Frascati diventerà il cuore pulsante dello sport laziale con le finali territoriali della Coppa dei Club Roma e Regione Lazio. Un evento che si inserisce in un trend crescente di popolarità per il padel, dove passione e agonismo si intrecciano. Non perdere l'occasione di vivere un weekend di spettacolo e competizione avvincente: sarà un'edizione da record!

Sabato 7 e domenica 8 giugno andranno in scena le attesissime finali territoriali della Coppa dei Club Roma e Regione Lazio, patrocinate dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. L'appuntamento è fissato al Villa Mercede Padel Club di Frascati, una delle location più apprezzate del panorama.

