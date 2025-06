Coppa dei Club Abruzzo 2025 | Bombonera Blu è ancora campione regionale

Il Bombonera Blu continua a scrivere la sua storia nel mondo del padel! Dopo il trionfo come Campione d'Italia nel 2024, si aggiudica anche il titolo regionale Abruzzo 2025 in una finale mozzafiato contro il Tikipadel Francavilla al Mare. La tensione ha raggiunto l'apice nel doppio misto, dimostrando che il talento e la determinazione possono portare a nuove vette. Scopri cosa rende questa squadra così speciale!

Dopo aver conquistato il titolo di Campione d’Italia nel 2024, il Bombonera Blu si conferma anche campione regionale Abruzzo 2025, al termine di una finale entusiasmante contro il Tikipadel Francavilla al Mare svolta nel weekend 2425 maggio. La sfida decisiva si è risolta solo nel doppio misto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Coppa dei Club Abruzzo 2025: Bombonera Blu è ancora campione regionale

Leggi anche Ancelotti per lasciare il Real Madrid prima della Coppa del Mondo di Club e subentrare come boss del Brasile - Carlo Ancelotti si prepara a lasciare il Real Madrid per diventare il nuovo allenatore della nazionale brasiliana, pochi giorni prima della Coppa del Mondo di Club.

Segui queste discussioni sui social

#Google tools for required for #classwork are allegedly being used to build data profiles of each #studentGoogle faces #lawsuit for #spying on #students through mandatory #Chromebook useGoogle also accused of operating on government's beha… Leggi la discussione

“Is your video violent pornography, or the teletubbies?”I feel like there’s a -big- middle ground missing from these two categories I apparently must choose between #youTube #coppa Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Coppa dei Club Abruzzo 2025: Bombonera Blu è ancora campione regionale

Riporta ilpescara.it: Dopo aver conquistato il titolo di Campione d’Italia nel 2024, il Bombonera Blu si conferma anche campione regionale Abruzzo 2025, al termine di una finale entusiasmante contro il Tikipadel Francavill ...

UN ATLETA DELL’OLIMPIC CLUB INTRODACQUA ALLA COPPA ITALIA 2025 DI TAEKWONDO

Secondo reteabruzzo.com: C’è anche un po’ di Olimpic Club Introdacqua al prestigioso Olympic Dream Cup di taekwondo, in corso al Foro Italico ...

La Coppa dei Club dà i primi verdetti

Lo riporta msn.com: A poco più di un mese dall’atto conclusivo della decima edizione della Coppa dei Club MSP Italia, il campionato amatoriale a squadre più seguito del Paese, iniziano ad arrivare i primi verdetti dalle ...